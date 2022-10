Ancien membre de l'ex-Union fait la Nation et ex-président de la coalition Bénin en Route, Jean-Baptiste Hounguè avait été jugé et écroué dans le cadre d'une affaire de marchés publics. Il lui était reproché des faits "d'abus de fonction" et de "complicité d'abus de fonction". La Criet lui avait infligé une peine de 5 ans de prison dont 2 fermes le 02 août 2021. En appel, la juridiction spéciale a réduit sa peine de 60 mois dont 15 fermes le 08 août 2022. C'est ainsi qu'il a été libéré. Invité hier dimanche 23 octobre dans l'émission "L'Entretien" de E-télé, l'homme politique a été invité à se prononcer sur ses mois passés en prison.

"Je crois que Dieu glorifiera son nom à travers ma personne aussi"

En début de propos, il explique que "cet évènement douloureux' est déjà conjugué au passé. "Pour moi, c'est déjà du passé, parce que c'est un évènement douloureux. C'est aussi un évènement heureux parce que peut-être que si Dieu n'a pas permis que je sois allé là-bas, peut-être que je ne serai pas sur cette terre" a t-il déclaré. Pour lui, c'est une période de sa vie, qu'il n'a pas du tout préparé. "J'ai appris beaucoup de choses. En tant qu'homme politique, je dis, les grands hommes passent par ce milieu pour mieux se forger" croit savoir M Hounguè. En ce qui concerne l'affaire qui l'a conduit à prison, il dit ne pas vouloir remuer le couteau dans la plaie. Cependant, il sort une référence biblique, notamment l'histoire de Joseph "qui a été faussement accusé". "Il a fait 13 ans en prison, mais à sa sortie de prison, Dieu a glorifié son nom. Je crois que Dieu glorifiera son nom à travers ma personne aussi" a déclaré l'homme politique.

"On se sent plus apte à servir"

Ce qui est sûr, après cette expérience, on "se sent aguerri, on se sent mûr, on se sent plus apte à servir" son pays a assuré l'invité de E-télé. "Pour moi, c'est une période de retranchement, retranchement physique, retranchement spirituel, ... Ça m'a permis de faire un bilan de ma vie et de voir comment je vais entamer ma vie à nouveau" a t-il poursuivi. Au cours de l'émission il a annoncé sa démission du Bloc Républicain. En effet, son mouvement Bénin en Marche avait fusionné avec ce grand parti politique.