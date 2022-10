Hier lundi 03 octobre 2022, les partis politiques du Bénin étaient au siège de la Commission électorale nationale autonome (Céna). Ils ont tenu une séance avec les responsables de ladite institution. Les deux partis ont discuté des préparatifs des élections législatives de janvier 2023. On retient principalement de cette rencontre, que le dépôt des dossiers de candidatures pour le scrutin démarre le 28 octobre prochain pour prendre fin le 02 novembre 2022. A cette séance, étaient présents les différents partis de la mouvance et de l'opposition à l'instar des Démocrates, la formation politique de l'ancien président Boni Yayi. Celle-ci espère prendre part au scrutin. Et le moins qu'on puisse dire c'est que les voyants semblent au vert.

"Je vous demande de me comprendre"

La Commission électorale nationale autonome via son président a quelque peu rassuré les uns et les autres. "La démocratie est l'affaire de la mouvance et de l'opposition, elle se doit d'être la plus participative. Aussi appliquerons-nous, le code électoral dans son esprit et dans sa lettre, afin que la Céna sous notre gestion soit la plus crédible , la plus inclusive et la plus équitable. Je vous demande de me comprendre" a dit Sacca Lafia, à ses vis-à-vis. Inutile de rappeler que c'est à l'étape du dépôt des candidatures que l'opposition avait été recalée en 2019. Il y a également eu le quitus fiscal qui a été un frein pour les partis opposés à la gestion de Patrice Talon. La campagne électorale démarre le 23 décembre prochain.

Le scrutin lui-même est fixé au 08 janvier 2023. L'Agence nationale d'identification des personnes (Anip), chargée de confectionner la liste électorale informatisée, a déjà publié la version provisoire de celle-ci. Une version à jour de cette Leip (Liste électorale informatisée provisoire) sera affichée d'ici quelques jours. "Je voudrais vous rassurer que (…) sur la base de votre plaidoyer, l’Agence nationale d’identification des personnes affichera dans la période du samedi 1er octobre au samedi 15 octobre, pendant 10 jours, une version à jour de la liste électorale informatisée provisoire avec la précision que, cette fois-ci, ceux qui étaient dans des centres de vote classiques et qui, en raison des questions d’identification se sont retrouvés au niveau d’autres centres vont maintenant voir qu’on leur a maintenu leurs centres” déclarait le gestionnaire mandataire de l'Anip Cyrille Gougbédji lors d'une rencontre avec la coalition des organisations de la société civile pour les élections et la paix (Coscep) en septembre dernier.