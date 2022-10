Le weekend écoulé, Wilfried Léandre Houngbédji était sur le plateau de Canal 3 Bénin pour son rendez-vous hebdomadaire avec la presse nationale. Le porte-parole du gouvernement a été amené à opiner sur la transhumance politique qu’on observe en ce moment entre les partis de la mouvance présidentielle, de même que les jeux d’adhésion. Pour Léandre Houngbédji il n’est point question de douter des acquis de la réforme du système partisan. Il y a au Bénin, la liberté d’association. « Vous ne pouvez pas interdire à un acteur politique de quitter un parti pour un autre », rappelle t-il.

"Ils vont voir si l'herbe est plus verte ailleurs"

Quel que soit l’âge d’une formation politique, ou sa dimension, il lui « arrive de subir des épreuves. Certains de ses membres fondateurs, de ses militants s’en désolidarisent et vont voir si l’herbe est plus verte ailleurs » a-t-il poursuivi. Selon lui, cela ne remet pas en cause la dynamique qui pousse dans le sens de la création de « grands regroupements » politiques. « Comme vous, je peux déplorer le mouvement » concède le porte-parole du gouvernement, mais il parie qu’on assistera à" une stabilisation du système partisan parce que le mouvement d’institutionnalisation des grands partis aurait fait du chemin et à l’avenir si on en vient à constater les départs d’un parti ça devrait relever de l’anecdote ".

Pour limiter les manifestations de ce phénomène

A terme, on peut envisager le vote d’une loi, ou la prise d’une décision qui fait en sorte qu’un « militant élu sous la bannière d’un parti politique, qui déciderait en cours de mandat de démissionner devrait perdre son mandat par exemple. Et si c’est un mandat pour lequel il y a un suppléant, (ce dernier) entrerait dans les fonctions et s’il arrivait au suppléant de partir des rangs de son parti, il perdrait également le mandat de sorte que le mandat ne profite pas au parti qui accueille » a suggéré le porte-parole du gouvernement . Pour lui, ce mécanisme pourrait limiter les manifestations de ce phénomène. Inutile de rappeler que les élections législatives sont prévues pour le 08 janvier 2023.