Les aspirants au métier d'enseignant (AME) après une rentrée scolaire joyeuse grâce à une avance sur salaire, revivent déjà leurs galères habituelles des vacances. La cause est liée au retard dans le paiement de leurs salaires d'octobre 2022. La joie de la rentrée s'est déjà dissipée sur le visage des aspirants au métier enseignant (AME). Ils souffrent énormément et ne savent à quel saint se vouer. Une situation que le gouvernement est appelé à vite corriger pour le bonheur de l'école béninoise et de la qualité de l'enseignement donné.

Car, affamés, ils ne pourront jamais donner le meilleur d'eux-mêmes. Pour cause, ils attendent depuis plus d'une semaine désespérément leur salaire du mois d'octobre. En effet, à la veille de la rentrée scolaire 2022-2023, la rencontre entre le gouvernement et les centrales syndicales du Bénin avait permis aux AME de bénéficier, en lieu et place des primes de rentrée, d'une avance sur salaire qui sera remboursable à partir de janvier 2023.

Très vite, le gouvernement a joint l'acte à la parole. Tous les AME ayant servi au cours de l'année scolaire 2021-2022 ont vu leur compte bancaire crédité. Ce geste leur a permis de payer les dettes de vacances et de préparer une bonne rentrée. Malheureusement, cette joie de la rentrée est conjuguée depuis environ une semaine au passé. Elle a été remplacée par une amertume qui ne dit pas son nom.

A cause du long retard du paiement des salaires, ils retombent dans les dettes au point où ils se demandent si les avances sur salaire qu'ils avaient reçu en septembre seraient-elles en réalité leur mensualité d'octobre. Aucune explication n’a été fournie pour expliquer ce retard. Et les AME commencent à grincer des dents. Certains se sont déjà endettés et les propriétaires de maison commencent déjà à réclamer les frais de loyer. Ils crient justice et invitent le gouvernement à vite se penser sur situation.