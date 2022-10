« Qui veut voyager loin, ménage sa monture ». A plus de trois mois des prochaines élections législatives, l’Union Progressiste le Renouveau lance son équipe de campagne. Il s’agit d’un groupe de vingt deux personnes(22) triées sur le volet et provenant de toutes les régions du Bénin. On note la présence de trois femmes et dix neuf hommes qui sont pour la plupart des ministres, des députés, des cadres du parti…L’ancien PRD s’en sort avec deux postes occupés par Falilou Akadiri et Parfait Ahoyo. C’est par décision n° 012/UP-R/BP/ DEN/PDT/DA/SA/ du 03 octobre 2022 portant création, attribution et composition du comité national de campagne en vue des législatives de 2023.

1- Joseph Djogbénou

2- Mariam Chabi Talata Zimé

3- Gérard Agbénonchi

4- Bio Gounou Idrissou Sina Ouingui

5- Jacques Yempabou

6- Marcellin Ahonoukoun

7- Yacoubou Orou Sé Guéné

8- Edmond Agoua

9- Oswald Homeky

10- Bintou Taro Adam

11- Isidore Yonlonfoun

12- Luc Sossa

13- Louis Vlavonou

14- Louis Dossou

15- Alain Fortunet Nouatin

16- Falilou Akadiri

17- Parfait Ahoyo

18- Orden Alladatin

19- Jean Michel Abombola

20- Natondé Aké

21- Sedami Médegan Fagla

22- Djoiro Imali Djetta