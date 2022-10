A la suite du ministre des affaires étrangères, le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Houngbédji a démenti les informations faisant état de l'installation de la force française Barkhane au Bénin. Il indique qu'un "petit dispositif est en place à Kandi pour former nos soldats". Et ce sont des instructeurs étrangers qui se chargent de cette formation. "On n'a jamais fait mystère de notre coopération militaire avec certains pays comme la France, comme les Etats-Unis. Et cela me permet de confirmer que actuellement sur notre territoire nous avons des instructeurs français, des instructeurs américains, et des instructeurs belges qui dans divers secteur de la machine militaire renforcent les capacités de nos soldats" a déclaré Wilfried Léandre Houngbédji.

"On a fait 8 morts dans leur rang "

Il assure que le gouvernement travaille pour ne pas avoir besoin de bases ou de détachements militaires étrangers au Bénin. Pour le journaliste, c'est ce travail qui a porté ses fruits récemment à Matéri lorsque des "individus armées non identifiés, des djihadistes, parce que c'est le cas, on essayé d'aller s'en prendre à nous, d'aller poser une bombe". "L'efficacité de nos soldats a eu raison d'eux. On a fait 8 morts dans leur rang. On a saisi et récupéré du matériel. Des armes AKM chargées mais aussi du matériel de communication" a révélé le porte parole du gouvernement. Il invite les populations béninoises à soutenir les forces de défense et de sécurité qui travaillent à assurer la sécurité de tous.

Wilfried Léandre Houngbédji regrette que des personnes qui se font passer pour des activistes essaient de troubler l'ordre public en véhiculant des contre-vérités. Comme preuve de leur mauvaise foi, il note qu'aucune de ces personnes, n'est venue démentir les informations qu'elles avaient précédemment ventilées sur les réseaux sociaux, notamment en ce qui concerne, une supposée implantation de la force militaire Barkhane au Bénin. Le porte-parole du gouvernement demande au peuple béninois de ne pas se laisser troubler par ces personnes.