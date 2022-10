Le capitaine Ibrahim Traoré a endossé son costume de chef de l’État et c'est désormais lui qui dirige le navire Burkina Faso. Les défis sont immenses pour le jeune gradé de 34 ans qui a la confiance de tout un peuple. Ce samedi 08 octobre, le chef de l’État burkinabè a assisté à la cérémonie de levée des corps des 21 militaires qui ont trouvé la mort lors de l'attaque qui a visé le convoi humanitaire de Gaskindé le 26 septembre dernier. Cette localité de la région du Nord est située à quelques encablures de la ville martyre de Djibo.

L'attaque du convoi humanitaire de Gaskindé avait provoqué une onde de choc au sein de l'opinion publique et a mis en lumière certaines failles de la stratégie militaire des forces armées nationales. Cette énième attaque avait ébranlé le pouvoir du Lieutenant colonel Damiba. La levée de corps des soldats tombés s'est déroulée en présence des plus hautes autorités du MPSR, des familles de victimes et de nombreux habitants de la ville de Ouagadougou.