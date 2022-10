Les assises nationales qui doivent déboucher sur la désignation du président de la transition au Burkina Faso viennent de débuter ce vendredi 14 octobre. 300 personnalités participent à ces travaux qui vont permettre de dessiner les contours de la future transition politique. Le président du MPSR 2, le capitaine Ibrahim Traoré n'est pas présent à ces assises et il s'est fait représenter par le capitaine Marcel Meda. Dès l'entame des travaux, le représentant du chef de l’État a planté le décor.

Il s'est exprimé en ces termes : " A travers ces assises, nous avons encore rendez-vous avec l'histoire.Il faut taire nos différents, mettre en commun la richesse de notre diversité et préserver l'essentiel et écrire une page nouvelle de notre histoire". La capitale Ouagadougou est déclarée ville morte en ce jour et plusieurs lieux emblématiques ont fermé leurs portes. Des milliers de manifestants sont actuellement aux abords de la salle de Conférence de Ouaga 2000 pour tenter de suivre le déroulement de cette première journée des assises. Quelques échauffourées mineures avec les forces de l'ordre furent constatés et des manifestants ont essayé d'accéder de force à la salle de conférences. Ces manifestants ne réclament qu'une chose, la désignation du capitaine Ibrahim Traoré comme président de la transition et un partenariat accru avec la Russie.