Ibrahim Traoré, chef du groupe militaire qui avait pris le pouvoir au Burkina Faso le 30 septembre dernier, s'est entretenu mardi avec une délégation de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao), arrivée à Ouagadougou. Selon ses informations, les participants ont évoqué les plans de transition du pays vers une gouvernance démocratique après deux coups d'État survenus en 2022. Mahamadou Issoufou, médiateur de la Cédéao et ancien président nigérien, s'est dit satisfait des négociations. La Cédéao continuera d'accompagner le Burkina Faso pendant la période de transition, a-t-il ajouté.

L'été dernier, les autorités précédentes du Burkina Faso se sont entendues avec la Cédéao sur le calendrier du retour du pays à la gouvernance civile. Ce processus devrait s'achever par des élections présidentielle et législative qui seront organisées d'ici le 1er juillet 2024. Un groupe de militaires a perpétré un coup d'État au Burkina Faso le 30 septembre et a annoncé que le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba était déchu. C’est le capitaine Ibrahim Traoré qui est devenu le nouveau dirigeant du pays. Il s’est placé à la tête de la structure dirigeante, le Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR). Les militaires qui se sont emparés du pouvoir ont annoncé la dissolution du gouvernement ainsi que la suspension de la Constitution et de toute activité politique. (Tass)