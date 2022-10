Le Burkina Faso amorce une nouvelle étape de son histoire sous la houlette du capitaine Ibrahim Traoré, président du Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration (MPSR), chef de l’État. Les défis sont immenses pour le tombeur du lieutenant colonel Damiba. Le jeune gradé sera particulièrement attendu sur le volet sécuritaire. Depuis plus de 7 ans, le pays des Hommes Intègres subit de plein fouet la barbarie des djihadistes. Une grande partie du territoire national est aujourd'hui sous le contrôle des groupes armés terroristes.

La dégradation de la situation sécuritaire et l'absence d'une stratégie efficace sur le terrain ont constitué les principaux arguments pour Ibrahim Traoré et ses hommes d'évincer le lieutenant colonel Damiba du fauteuil présidentiel. Étant aujourd'hui aux manettes, le capitaine Ibrahim Traoré compte mettre tout en œuvre pour débarrasser le Burkina Faso de l'emprise de l'hydre terroriste. Des mécanismes ont déjà été enclenchés pour renforcer l'action des forces de défense et de sécurité.

À cet effet, le ministère de la Défense vient de lancer un recrutement exceptionnel de 3 000 militaires du rang qui seront intégrés dans un processus de formation spéciale pour être déployés sur différents théâtres d'opération. Il s'agit de l'une des plus vastes campagnes de recrutement de l'histoire de l'armée burkinabè. Le processus d'enrôlement débutera le mardi 25 octobre et prendra fin le vendredi 02 décembre. Pour être éligible à ce recrutement, il faudra se trouver dans la tranche d'âge allant de 24 à 30 ans.