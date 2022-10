Exemptés du 1er tour des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 23 ans (Can U23) Maroc 2023, les Ecureuils des moins de 23 ans du Bénin affronteront le 21 octobre prochain pour le match aller du 2ème tour de ces éliminatoires la sélection nationale U23 du Soudan. Le match retour est prévu une semaine plus tard à Cotonou. Il faut signaler qu’avant de défier les Soudanais sur leurs propres installations, les Béninois ont joué deux rencontres amicales contre les Pharaons des moins de 23 ans de l’Egypte.

Pour la première confrontation, Béninois et Egyptiens se sont séparés sur un score nul et vierge de 0 but partout et pour la seconde confrontation, l’équipe nationale U23 de l’Egypte a dicté sa loi à celle du Bénin par le score de 2buts à 0. Il faut signaler la Can U23 Maroc 2023 permettra de décerner les places qualificatives pour les prochains jeux olympiques qui auront lieu à Paris en France en 2024.

Les différentes confrontations de la manche aller du 2ème tour des éliminatoires Can U23

RD Congo # Algérie

Mozambique # Ghana

Burkina Faso # Sénégal

Rwanda # Mali

Madagascar # Gabon

Angola # Cameroun

Soudan # Bénin

Niger # Côte d’Ivoire

Tanzanie # Nigeria

Guinée # Ouganda

Eswatini # Egypte

Sierra Leone # Zambie

Togo # Afrique du Sud

Congo # Tunisie

NB

Match aller : 21-23 octobre 2022

Match retour : 28 -30 octobre 2022