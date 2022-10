La Société d’Investissement et de Promotion de l’Industrie (SIPI-BENIN S.A) organise les 28 et 29 octobre 2022 des séances de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein des femmes dans quatre villages de la commune de Zè. La campagne de sensibilisation initiée par la Sipi-Bénin contre le cancer du sein montre clairement que cette société est soucieuse de la santé et du bien-être des populations de Zè. ( Lire le communiqué).