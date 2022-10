Du 21 au 27 novembre 2022, le Bénin prendra part à Abidjan en Côte d’Ivoire au Challenge Trophy 2022 de la zone 3 de handball. C’est dans ce cadre que la Direction technique nationale de la Fédération béninoise de handball (FBHB) a rendu publique, la semaine dernière, la liste des présélectionnés dans la catégorie des cadets et juniors qui auront le privilège de participer au premier regroupement. Ils seront donc soixante-deux (62) jeunes handballeurs dont trente-deux (32) cadets et trente (30) juniors.

A la suite de la préparation, les 32 cadets seront successivement réduits à 20 d’abord, ensuite à 16 et enfin à 14. C’est ce dernier nombre de joueurs qui fera le déplacement vers la Côte d’Ivoire pour participer à la compétition. Sur cette liste de 32 joueurs, il y a la présence de certains joueurs des moins de 16 ans qui ont pris part au Nantes International Cup 2022 en août 2022. Il faut signaler que la plupart des 32 cadets proviennent des clubs de Espoir de Parakou, Flambeau d’Abomey, Aspac de Cotonou, Aso Modèle de Porto Novo, Synergie de Bohicon, Asvo d’Adjohoun, Volcan de Cotonou, Eperviers de Boukoumbé, Assec de Djougou, Canon de Porto Novo et Abo Sport d’Abomey.

Du côté des juniors, une liste de 30 joueurs a été retenue. Ces 30 joueurs viennent de Modèle, Baobab, Flowers, Espoir, Abo Sport, Panthères, Aspac, Assec et Academia. Il faut signaler que l’objectif visé par la Direction technique nationale en participant au Challenge Trophy 2022 de la zone 3 de handball, c’est de qualifier pour la phase continentale les équipes cadettes et juniors et de former une équipe dans chaque catégorie pour des joutes à venir. Précisons que la préparation des cadets aura lieu à Porto-Novo et celle des juniors au Hall des Arts et loisirs de Cotonou.