L'Islande est une destination touristique incroyablement populaire de nos jours, avec des touristes du monde entier affluant vers le pays pour voir son paysage magnifique et impressionnant. Cependant, il y a certaines choses que vous devez savoir avant de voyager en Islande - en voici 5

Comment y aller

Planifier votre voyage et vous rendre en Islande peut être un cauchemar logistique, mais une fois arrivé, vos soucis sont terminés. Vous êtes au pays du feu et de la glace. Mais d'abord, quelques indications sur la façon d'y arriver : Il y a deux aéroports principaux à Reykjavik : l'aéroport international de Keflavik (KEF) et l'aéroport domestique de Reykjavik (RKV). Ce dernier est un aéroport plus petit avec moins de vols internationaux. Il est principalement utilisé pour les voyages intérieurs vers/depuis Akureyri, Egilsstadir, Husavik, Seyðisfjörður et I ́ safjo ̈ rður. Si vous voyagez à l'intérieur de l'Islande ou à l'étranger depuis l'Islande vers d'autres destinations scandinaves comme Copenhague ou Stockholm, il est probable que votre vol décollera de cet aéroport.

Où rester

Si vous êtes à Reykjavik, il y a un certain nombre d'endroits où séjourner, y compris des hôtels et des chambres d'hôtes. Si vous prévoyez de faire des excursions sur les glaciers, renseignez-vous à l'avance auprès de votre hébergement, car ils peuvent en proposer ou avoir des connexions qui peuvent organiser l'excursion pour vous.

Combien ça coûtera

L'Islande est un pays très cher et les prix ont tendance à être élevés. Cela est dû en grande partie au coût de la main-d'œuvre, qui est plus cher que dans de nombreux autres pays. Le taux de change joue également un grand rôle. Si votre budget est serré, il est préférable d'avoir un plan pour ce que vous allez dépenser et où.

Que voir

Certains des endroits les plus célèbres d'Islande sont Reykjavik, le Blue Lagoon et la cascade de Gullfoss. Parallèlement à ces sites, il y en a beaucoup d'autres qui valent le détour. Allez visiter les cascades de Seljalandsfoss ou faites une excursion en bateau autour de la côte sud de l'Islande. Vous serez émerveillé par toute la beauté naturelle que ce pays a à offrir. Après votre visite, vous ne voudrez peut-être plus jamais rentrer chez vous. La meilleure façon d'explorer l'Islande est de louer une voiture. Bien que ce ne soit pas pour tout le monde, c'est l'un des meilleurs moyens de sortir dans la nature et de voir des vues incroyables. Si vous n'êtes pas à l'aise pour conduire sur les routes islandaises (qui peuvent être étroites), optez plutôt pour une excursion en bus - assurez-vous simplement qu'il y a un guide anglophone à bord.

Conseils pour survivre au froid

En ce qui concerne le froid, assurez-vous d'apporter des couches et de rester au sec. Le temps islandais est imprévisible, alors préparez-vous à une gamme de températures. Apportez de bonnes bottes ou chaussures qui garderont vos pieds au sec et au chaud. Vous aurez également besoin d'un chapeau, de gants, d'une écharpe et d'un manteau chaud qui ne soit pas trop lourd. Emportez votre imperméable au cas où car le temps peut changer rapidement à tout moment. Emportez de la crème solaire si vous prévoyez de sortir, même si ce n'est que pour une courte période. De nombreux écrans solaires abordables sont disponibles dans les magasins de Reykjavik ou dans les boutiques hors taxes de l'aéroport de Keflavík.