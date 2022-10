La Fédération internationale de football association (Fifa) a rendu public ce jeudi 06 octobre 2022 le classement Fifa/Coca – Cola du mois d’octobre. Dans ce nouveau classement, le Bénin garde toujours sa 91ème place au plan mondial et 19ème place en Afrique. Lors des journées Fifa des 24 et 27 septembre dernier, les Ecureuils du Bénin ont été respectivement battus à Rabat au Maroc par les Mourabitounes de la Mauritanie et les Baréa de Madagascar. Précisons que le Bénin a perdu onze (11) points par rapport au dernier classement Fifa/Coca-Cola.

Sur le plan continental, le Sénégal est toujours 18ème au plan mondial et premier au plan africain. Le Maroc gagne une place sur le plan mondial et est à la 22ème place et 2ème dans le classement africain. La Tunisie garde sa 30ème place au niveau mondial et sa 3ème place en Afrique. Par contre le Nigéria, 4ème en Afrique, a chuté d’une place et est 32ème mondial. Le Cameroun de son côté a perdu 5 places au plan mondial et est désormais à la 43ème place et est relégué au plan africain à la 7ème place. L’Egypte a fait un bond d’une place et est à la 39ème place au plan mondial et 6ème au plan africain. L’Algérie, 41ème dans le précédent classement Fifa/Coca -Cola a progressé de 4 places et est actuellement 37ème mondial et 5ème au plan africain.

Sur le plan mondial, le Brésil occupe toujours la première place. Il est suivi respectivement de la Belgique (2ème), de l’Argentine (3ème), de la France (4ème) et de l’Angleterre (5ème). Le changement important sur le plan mondial est la 6ème place de l’Italie qui passe devant l’Espagne. Il faut signaler que le prochain classement est attendu pour le 22 décembre prochain après la Coupe du Monde au Qatar.