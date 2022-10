Dans le cadre de la célébration de plus d’une décennie de coopération culturelle entre le Bénin et la Belgique, l’association belge Mandji a organisé une semaine de formation qui sera clôturée par ‘‘ l’Alliance Festival’’ le samedi 22 octobre prochain à Cotonou. Les séances de partage de connaissance de cette année se sont articulées sur l’utilisation et la promotion sur les réseaux sociaux et la sonorisation d’une scène en live.

En plus, l’association Mandji organise une résidence qui rassemble des artistes bruxellois tels que Sarah Carlier, chanteuse et guitariste, Ben Richard, expert du vjing et Federico Ariu, réalisateur et producteur et des chanteurs et chanteuses béninois. En collaboration avec l’artiste bruxelloise Nicole Letuppe, l’association belge Mandji a organisé des formations et résidences au Bénin depuis 12 ans. Plus de 30 formations spécialement basées sur les industries créatives et le numérique ont été données à Cotonou et environ. Egalement, des bourses sont attribuées à certains artistes béninois en vue de leur permettre de développer leurs compétences en Belgique et en France.

En effet, l’objectif principal de cette association est de créer des synergies et de renforcer les liens culturels entre le Bénin et la Belgique. L’Alliance Festival aura lieu au Negro Palace, à Cotonou, le samedi 22 octobre. La résidence d’artistes consistera à mettre en lumière 4 jeunes artistes béninois qui se produiront sur la scène de l’Alliance Festival (Opa, Este, Fat-B et Somissou). L’association Mandji mène ses actions avec l’appui financier de Wallonie-Bruxelles International (WBI) et le soutien de l’association locale ACPMA, dirigée par Olivier Nlandou.