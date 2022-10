La Chine a lancé la production de son avion, le C919 appartenant à la société d’État Comac. C'est un géant en construction qui fait déjà trembler les grands d'Europe Boeing et Airbus. Les deux craignent la concurrence de ce nouvel avion qui s'annonce. Avec son arrivée, ils pourraient perdre une bonne part de marché en Chine. Un nouveau concurrent s'annonce dans le transport aérien international. La Chine a en effet déclenché la mise en fonction du C919, un avion de ligne qui rabat les cartes. Avant son apparition sur le marché mondial, il donne déjà de l'insomnie à Boeing et Airbus.

Les concurrents craignent déjà la perte d'une grande part de marché que représente la Chine avec son milliard d'habitants. Le pays est le plus grand consommateur de Kilomètres au monde. C'est pourquoi il aura 8.485 nouveaux avions d’une valeur marchande totale d’environ 1,5 milliards de dollars. Boeing et Airbus pourraient bénéficier de ce besoin. Mais la Chine compte disposer de ses propres appareils pour cette expansion.

Selon la presse occidentale, le C919 n'est pas un novice dans le transport aérien. Il est en développement depuis 2012 mais a été rendu officiel en dernier 2022. L'avion chinois a une capacité d'une centaine de passagers et et peut voler sur 5.555 kilomètres avec son réservoir plein. En comparaison avec Boeing, il est bien en deçà de la capacité de 737 MAX peut parcourir 7.100 kilomètres dans les mêmes conditions. En Chine, 815 appareils auraient déjà été commandés. Les médias d'Europe annoncent que le C919 ne pourra pour le moment pas concurrencer Boeing et Airbus qui y sont déjà très populaires.