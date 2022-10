La corruption est un fléau pour l'Afrique, à cause duquel le continent perd plus de 150 milliards de dollars par an. L'ancien président français (2012-2017) et président d'honneur de l'association #Stop Corruption François Hollande l'a déclaré mercredi à Rabat. Il s'est exprimé lors d'une Conférence internationale sur la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption en Afrique. "La corruption est un fléau qui pèse sur le développement de l’Afrique, car elle lui fait perdre chaque année une somme de plus de 150 milliards de dollars, soit 6% de son PIB. La corruption est aussi un poison qui contribue à l’affaiblissement des institutions, lesquelles finissent par perdre toute autorité pour lutter contre la cause même de leur affaiblissement", a déclaré M. Hollande, cité par l'agence de presse Maghreb Arab Press et Tass.

"La coopération entre les acteurs est la solution la plus efficace pour agir contre la corruption ", a-t-il poursuivi. "Pour qu’il y ait des corrompus, il faut qu’il y ait des corrupteurs, les uns ne vont pas sans les autres. L'un ne va pas sans l'autre. Il est donc important d'agir ensemble pour endiguer ce phénomène, car aucun continent n’échappe à la corruption, à des pressions et à des tentations." La conférence de Rabat se tient sous le haut patronage du roi Mohammed VI avec le thème principal: "Prévenir et lutter contre la corruption: un défi pour le développement du continent, une réponse aux attentes légitimes de la jeunesse".