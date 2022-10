Ces derniers mois, la chanteuse ivoirienne Josey fait beaucoup parler d'elle. Tout a commencé après les confidences du footballeur ivoirien Serey Dié au cours d'une émission télé. En juin dernier, Serey Dié a reconnu être le père de ses deux enfants (VIDEO). Depuis la polémique a enflé et la chanteuse a été au coeur d'une grosse polémique. Hier, la chanteuse Josey était sur le plateau de l'émission La Télé d'Ici de la chaine ivoirienne NCI (émission complète en bas de l'article). Occasion pour la chanteuse de parler de la polémique.

La chanteuse ivoirienne Josey se confie. Dans les studios de NCI, la chanteuse a donné de la voix pour la première fois à la télé depuis la polémique. Elle a parlé de comment elle a vécu la polémique mais aussi de son prochain EP qui s'appelle "RENAISSANCE". "Je renais de quelque chose, j’ai été sujette à beaucoup de polémiques qui m’ont un peu bousculé, qui m’ont un peu tué un tant soit peu musicalement parlant, émotionnellement parlant, moralement parlant. Je renais parce que je me suis reprise (…) Ce n'était pas facile je me suis faite aider par des personnes qui tiennent à moi notamment ma famille, mon fiancé, mes enfants. Je suis là maintenant (…) le plus difficile c’était de me rendre compte que beaucoup de personnes m’avaient laissé tomber, des personnes proches (...) du genre je ne m’attendais pas à ce qu’ils me laissent tomber (…) on m’a montré ma place donc je sais où je suis, c’est tout (…) Un artiste ne répond pas à tout, un artiste mais fait en fonction de son feeling, en fonction de ses émotions, ça peut arriver ", a affirmé Josey.