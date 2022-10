La Fédération internationale de football associations (Fifa) a procédé le samedi 22 octobre 2022 à Auckland en Nouvelle -Zélande au tirage au sort de la phase finale de la 9ème édition de la Coupe du monde féminine de football prévue pour avoir lieu en Australie et en Nouvelle -Zélande du 20 juillet au 20 août 2023. A l’issue de ce tirage au sort, le Nigéria est logé dans le groupe B en compagnie de l’Australie (l’un des organisateurs), de l’Irlande et du Canada. Quant à la Zambie, classée dans le groupe C, elle va défier respectivement l’Espagne, le Costa Rica et le Japon.

Championnes d’Afrique en titre, les Banyana Banyana de l’Afrique du Sud héritent du groupe G. Elles affronteront la Suède, l’Italie et l’Argentine. Les Lionnes de l’Atlas du Maroc de leur côté, classées dans le groupe H, rencontreront sur leur chemin l’Allemagne, la Colombie et la Corée du Sud. Il faut préciser que trois places restent à prendre pour le Mondial féminin 2023 de football. Deux pays africains à savoir les Lionnes Indomptables du Cameroun et les Lionnes de la Téranga du Sénégal lors des matchs du Barrage Intercontinental.

Dans le Barrage intercontinental A (ICPA) le Cameroun devra éliminer la Thaïlande avant de croiser les crampons avec le Portugal. Au niveau du Barrage Intercontinental B (ICP B), le Sénégal doit se débarrasser d’abord de Haïti avant de rencontre le Chili. Toutes ces confrontations se dérouleront les 18 et 22 février 2023. Rappelons que pour la 1ère édition, le Mondial féminin a rassemblé 32 nations durant la phase finale contre 12 en 1991 et 1995, 16 en 1999, 2003, 2007 et 2011, et 24 en 2015 et 2019.

Composition des groupes de la Coupe du Monde Féminine 2023

Groupe A : Nouvelle-Zélande (hôte), Norvège, Philippines et Suisse

Groupe B : Australie (hôte), Irlande, Nigeria et Canada

Groupe C : Espagne, Costa Rica, Zambie et Japon

Groupe D : Angleterre, ICP B, Danemark et Chine

Groupe E : États-Unis, Vietnam, Pays-Bas et ICP A

Groupe F : France, Jamaïque, Brésil et ICP C

Groupe G : Suède, Afrique du Sud, Italie et Argentine

Groupe H : Allemagne, Maroc, Colombie et Corée du Sud.