Les membres de la Confédération Syndicale des Travailleurs du Bénin (CSTB), cinquième mandature ont tenu leur premier congrès extraordinaire hier jeudi à la Bourse du Travail de Cotonou. A l’issue des travaux, le mandat du bureau exécutif que dirige leur secrétaire général Kassa Mampo a été prorogé pour 10 mois. Lire le communiqué final de cette rencontre.

Communiqué final

Le jeudi 29 septembre 2022, s’est réuni à bourse du travail de Cotonou, le 1er congrès extraordinaire de la 5eme mandature de la Confédération Syndicale des Travailleurs du Bénin (CSTB). Etaient présents : les membres du CCN, du CONAF, les délégations des syndicats et des fédérations affiliés et des unions syndicales départementales. Les travaux dudit congrès se sont déroulés dans la grande salle de conférence de la bourse du travail et ont duré une journée. Dans son discours d’ouverture du congrès extraordinaire, le SG confédéral, le camarade Nagnini KASSA MAMPO, a souhaité la bienvenue aux congressistes.

Il a ensuite fait le point non seulement de l’état du fonctionnement des structures de l’organisation, du sommet à la base mais également des acquis des travailleurs dont entre autre la victoire de la CSTB en tant que première organisation de représentation des travailleurs à la 3ème édition des élections professionnelles nationales, durant le mandat de l’équipe qu’il dirige. Il a condamné les actes de restriction continue des libertés démocratiques notamment syndicales de la part du pouvoir de la Rupture en indexant le projet loi portant nouvellement initié visant à corser les dispositions interdisant les droits de grève dans notre pays en violation des recommandations de l'OIT. Il a fini en invitant les travailleurs à mieux se mobiliser pour non seulement barrer la voie à toutes manœuvres liberticides pour la satisfaction de leurs revendications. Ensuite un présidium de trois membres devant conduire les travaux dudit congrès extraordinaire a été formé et installé.

A l’issue des débats qui ont porté entre autres sur l’état du fonctionnement des structures les congressistes ont félicité les membres du comité confédéral national pour leur assiduité, leur attachement aux intérêts des travailleurs et les bonnes pratiques dont ils font montre dans la gestion de l’organisation. Ensuite, ils ont décidé du maintien au statut quo par rapport à tous les textes fondamentaux de l’organisation. Ils ont unanimement pris la décision de proroger de dix (10) mois le mandat de l’actuel bureau confédéral y compris celui des commissaires aux comptes pour compter du 29 septembre 2022 pour lui permettre de prendre des dispositions pour mieux organiser le 6 ème congrès ordinaire de la confédération. Le congrès a pris la résolution de travailler à réunir les moyens nécessaires à la tenue de ce 6eme congrès Ordinaire. Au terme des travaux, le SG confédéral qui vient de voir son mandat proroger à prononcer le mot de clôture du 1er congrès extraordinaire en saluant d’abord tous les participants pour leur discipline et leur assiduité durant les travaux et en leur souhaitant bon retour chez eux.

Cotonou, le 29 septembre 2022

Le congrès