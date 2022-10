Un homme âgé de 38 ans a décapité sa compagne parce qu'elle s'est opposée à lui pour des relations sexuelles. Le présumé meurtrier s'appelle Justin Fields. Il est originaire de l'Alabama, un État du sud-est des États-Unis. Tammy Bailey la victime est une femme âgée de 52 ans. Justin Fields avait administré plus de cent coups de couteau à Tammy Bailey. Il est depuis poursuivi pour meurtre et abus sur un cadavre. En effet, les deux vivaient ensemble lorsque l'homme a commis son forfait. D'après les informations, le drame est survenu quelques instants après que les deux partenaires aient célébré ensemble l'anniversaire de l'homme. Au retour de l'événement, Justin Fields avait voulu avoir des relations intimes avec Tammy Bailey, mais le désir n'était visiblement pas partagé. C'est ainsi que cet homme a ôté la tête à sa partenaire.

‹‹ ll voulait avoir des relations sexuelles avec elle. Il est allé dans sa chambre et lui a fait une proposition et elle l'a refusé. Cela l'a frustré. Il a dit qu'il l'avait poignardée une fois, puis qu'il s'était évanoui ››, a déclaré le shérif Moon rapporté par certains médias. Après son acte, le meurtrier avait informé son père qu'il a commis un crime. Ce dernier a mis la soeur de Tammy au parfum de la situation. Celle-ci s'est immédiatement rendue sur les lieux avec les forces de l'ordre. «Il l'a attrapée et ne l'a pas laissée entrer dans la maison. Il lui a dit qu'il avait fait quelque chose d'horrible et qu'elle n'avait pas besoin d'y aller. Il lui dit, sur la caméra corporelle, que j'ai fait quelque chose de mal, il y a des preuves dans la maison, et si vous entrez, vous verrez que c'est mal» a informé le shérif Moon.