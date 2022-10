Le gouvernement chinois va de plus en plus loin dans sa course aux armements. En effet, selon les informations de la télévision publique CCTV, Pékin est en train de développer une technologie furtive pour ses lanceurs de missiles hypersoniques. Elles ont été confirmées par le South China Post qui a mis l’accent sur le fait que l’armée a fait recours à l’intelligence artificielle pour cette dernière. Ainsi, les missiles hypersoniques auront la capacité d’échapper à la détection des satellites américains ou encore des drones d’espionnage. Par ailleurs, avec l’embarcation de cette technologie, les lanceurs seront non seulement furtifs mais seront aussi en mesure de tirer le missile Dongfeng-17.

L’engin deviendra un genre de caméléon

Ce projectile figure au rang des premiers missiles hypersoniques au monde à être opérationnels. Le côté furtif des lanceurs, grâce à la nouvelle technologie, a été confirmé par Yang Biwu, un de chercheurs en charge du projet. « Je pense que sur les champs de bataille du futur, nos rivaux ne détecteront pas nos forces et ne sauront pas où se trouvent nos lance-missiles » a-t-il déclaré tout en soulignant que l’engin deviendra un genre de caméléon et aura la capacité de se cacher sur n’importe quel type de terrain. Notons que ces informations interviennent plusieurs jours après que Pékin ait accusé les Etats-Unis de penser à une guerre froide.

La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Mao Ning avait profité d’une déclaration faite le jeudi 13 octobre dernier pour critiquer le document sur la stratégie de sécurité nationale publié par les États-Unis la veille. Pour la porte-voix de la diplomatie chinoise, les Américains ont intégré la notion de « guerre froide » à leur stratégie de sécurité nationale. Ce fut également l’occasion pour la responsable chinoise d’inviter l’administration Biden à revoir l’état des relations entre les deux pays. « La pensée de la guerre froide et les jeux à somme nulle, les conflits géopolitiques sensationnalistes et la concurrence entre les grandes puissances sont impopulaires et non constructifs », avait-elle ajouté.