La tournée initiée par le leader du Pastef Ousmane Sonko n’est visiblement pas du goût de toute le monde au Sénégal. Pour certains de ses détracteurs politiques, il s’agit juste d’un moyen pour l’opposant de fuir les accusations de viol dont il fait l’objet. C’est le cas du maire de la commune de DiarrèreThérèse Faye. A la faveur d’une interview qu’elle a accordée au « Quotidien » la femme politique a tiré à boulets rouges sur son homologue de Ziguinchor. Pour elle, la tournée est juste une nouvelle trouvaille pour détourner l’attention.

« Sonko est toujours dans la diversion et la provocation, qui sont ses démarches politiques. Nous ne sommes pas surpris de le voir précipiter son tour du pays, pour faire oublier son dossier avec Adji Sarr dont la presse a recommencé à parler. Son jeu est compris de tout le monde », a-t-elle accusé. Elle insiste notamment sur le fait que la tournée soit initiée dans le cadre d’une campagne de victimisation.

"Verser dans la provocation"?

Le but selon le maire de la commune de Diarrère Thérèse Faye est de « verser dans la provocation et se positionner en victime, comme d’habitude. Il devra se rappeler toutefois que ce pays a des lois à respecter par tout le monde. Et les garants de ces lois savent quoi faire et quand ». Rappelons qu’il y a quelques semaines, la presse avait agité les informations selon lesquelles l’audition de l’homme politique sénégalais dans le cadre des accusations portées contre lui par la masseuse Adji Sarr depuis février 2021 était imminente.