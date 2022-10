L'Organisation mondiale de la santé (OMS) continue de soutenir le gouvernement ougandais dans le contexte de l'épidémie d'Ebola dans quatre districts. À ce jour, 63 cas de la maladie ont été recensés dont dix parmi les médecins. Quatre personnes ont guéri et 29 patients sont morts. Cela a été annoncé mercredi lors d'un point de presse à Genève par le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Selon lui, l’organisation a alloué 2 millions de dollars en vue d’aider les autorités de l’Ouganda à remédier à la situation. Pour rappel, le ministère ougandais de la Santé a annoncé l'épidémie d'Ebola dans le pays le 20 septembre, lorsque le virus avait été détecté chez un homme de 24 ans qui est décédé.

L'épidémie actuelle serait due à une souche soudanaise rare du virus. Le virus Ebola est transmis par les animaux sauvages et se propage ensuite à l'homme. Les premiers symptômes de la maladie sont la fièvre, les crampes musculaires, les maux de tête et de gorge. Il s'ensuit un dysfonctionnement des reins et du foie, et dans certains cas, des hémorragies internes et externes commencent.

Le premier cas humain de maladie à virus Ebola a été enregistré dans ce qui est aujourd'hui la République démocratique du Congo en 1976. À présent, six souches du virus Ebola sont connues de la science, dont quatre provoquent le développement de la maladie chez l'homme. La dernière grande épidémie d'Ebola s'est produite en Ouganda en l’an 2000, lorsque la maladie a causé les décès de plusieurs centaines de personnes. (Tass)