L'entrepreneur américain Elon Musk, qui dirige Tesla et SpaceX, ne représente pas les autorités américaines lorsqu'il parle d'un règlement en Ukraine, c’est au président ukrainien Zelensky de décider. C’est ce qu’a déclaré le porte-parole de la Maison-Blanche pour le Conseil de sécurité nationale (NSC), John Kirby, lors d'un point presse régulier mardi. On lui a demandé de commenter les informations qui circulaient dans les médias concernant d'éventuelles discussions entre le président russe Vladimir Poutine et Musk sur la résolution du conflit en Ukraine. "Je laisserai à M. Musk le soin de parler de ses négociations. Il est évident qu'il ne représente pas le gouvernement des États-Unis dans ces négociations", a déclaré M. Kirby.

Il a déclaré que c’était à "Zelensky de déterminer le bon moment pour négocier" avec la Russie. "Zelensky déterminera lui-même les termes de l'accord qu'il est prêt à envisager, ce qu'il considérerait comme un succès. Nous n'allons pas lui dicter cela", a souligné le porte-parole de la Maison-Blanche. "Nous nous attacherons à faire en sorte que les Ukrainiens puissent réussir sur le champ de bataille, qu'ils aient la force, les moyens, l'armement dont ils ont besoin pour réussir sur le champ de bataille, de sorte qu'au moment des négociations, Zelensky ait la position la plus forte possible", a ajouté M. Kirby.

"Bien sûr, nous aimerions que cette guerre prenne fin. Nous aimerions que cela se termine maintenant ou le plus rapidement possible. Nous pensons qu'un règlement négocié, une solution diplomatique, est le meilleur moyen d'y parvenir, outre le retrait des troupes [d'Ukraine] par le président russe Vladimir Poutine", a déclaré le porte-parole du Conseil national de sécurité rapporté par Tass. Lire : Poutine: Elon Musk nie avoir discuté de l’Ukraine avec lui