Hier vendredi 07 octobre 2022, Wilfried Léandre Houngbédji a animé la 6ème session de son émission "Rendez-vous avec le porte-parole". Au nombre des questions d'actualité posées au Secrétaire général adjoint du gouvernement, il y a le cas de l'enfant sauvagement battu par son père et dont la vidéo circule sur les réseaux sociaux. Wilfried Léandre Houngbédji a condamné l'acte et a assuré que les services de police recherche actuellement le coupable. "A l'heure où je vous parle, on a pas encore réussi. Les services de la police républicaine n'ont pas encore réussi à retrouver l'individu. Les recherches sont lancées. La vidéo ayant circulé, permet de le reconnaître peu ou prou, mais les services sont à pied d'œuvre" a déclaré le porte parole du gouvernement.

"Pour apporter une solution aux personnes victimes de ces actes"

Il invite toutes les personnes qui reconnaissent l'intéressé dans la vidéo et qui peuvent donner des indications pour l'arrêter, à partager les renseignements avec la police républicaine. Il assure que le ministère des affaires sociales est sensible à ces cas d'enfants maltraités. Ce département ministériel a "même dédié un numéro vert; le 138, par lequel, tous les cas d'abus peuvent être dénoncés afin que les services du ministère puissent se mettre en branle pour apporter une solution aux personnes victimes de ces actes". Il salue par ailleurs indignation suscitée par cette vidéo sur les réseaux sociaux.

Cette punition sauvage a été dénoncée unanimement par tout le monde, se réjouit Léandre Houngbédji. Pour lui, cet enfant ne demande rien d'autre, qu'un "peu d'amour à ses parents et de quoi vivre et grandir normalement. On peut se demander à bon droit quel est le tort ou quelle est la faute qu'un enfant de cet âge a pu commettre pour mériter ce degré de châtiment de la part de son père. Une fois qu'on l'aura retrouvé il pourra s'expliquer et les services compétents de la République s'occuperont en retour de lui pour qu'il sache que on ne peut pas impunément se comporter ainsi, maltraiter ainsi un enfant et s'en tirer à bon compte".