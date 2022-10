Depuis sa création en 2007, l’Ecole Supérieure de Management (ESM-BENIN) contribue à la formation de cadres compétents et professionnels pour diverses administrations. C’est une prestigieuse université qui se démarque de tout établissement privé d’enseignement supérieur par divers atouts qui concourent chaque année, à de meilleurs résultats (100% de réussite dans plusieurs filières de formation).

A la recherche d’une université de référence qui allie études, sport, et culture, l’Ecole Supérieure de Management reste la seule référence au Bénin. Elle se distingue par l’attention toute singulière dans le choix de ses outils et personnels d’encadrement qualifiés, aptes et rompus à la tâche. Ce qui dénote de l’excellence des résultats chaque fin d’année aux examens nationaux de Licence et de Master.

Quelques résultats ces dernières années

Pour l’examen national de Licence, ESM-BENIN a obtenu 90,16% de réussite en 2018 ; 91,96% en 2019 ; 75,83% en 2020 ; et 64,41% en 2021. En dehors de ces résultats agrégés, l’école s’est illustrée à travers d’excellents scores dans plusieurs autres filières de formation. A titre d’exemples, on peut citer :

Licence 2018 : 100% en Hôtellerie et Restauration ;

Licence 2019 : 100% en Hôtellerie et Restauration ;

Licence 2020 : 100% en Tourisme ;

Licence 2021 : 100% en TL ; 100% en EGP ; 96,88% en MRH ; 86,67% en HR ; 72,22% en SIL.

Les résultats en Master affichent les pourcentages ci-après :

Master 2018 : 100% en MRH ;

Master 2019 : 100% en MRH ;

Master 2020 : 100% en EGP ; 100% en MRH ; 100% en TL ;

Master 2021 : 100% en EGP ; 100% en Tourisme ; 80% en MCC ; 60% en MRH ; 50% en BFA ; 50% en SIL ; et 50% en TL.

Au regard de ces résultats très encourageants, ESM-BENIN est autorisée à partir de la rentrée académique 2022-2023, à étendre ses offres de formation dans 06 nouvelles filières à savoir :

-Génie civil, eau et assainissement ;

-Administration des finances ;

-Administration générale ;

-Sciences juridiques ;

-Sciences politiques ; et

-Sciences économiques et de gestion.

Ces nouvelles offres de formation sont disponibles en Licence et en Master (Cours du jour/Cours du soir). La rentrée académique 2022-2023 a démarré lundi 03 octobre 2022 par les étudiants en Licence2. Ceux de la Licence1 et de Licence3 reprennent les cours le 17 octobre. Les Masters (Master1 et Master2) effectuent leur rentrée le 14 novembre 2022. Les inscriptions en cours sur les différents sites se poursuivent, avec des possibilités de bourse allant jusqu’à 50%.

Toutes les informations relatives à la rentrée académique et aux nouvelles filières peuvent être consultées sur la page Facebook de ESM-BENIN, et via divers autres canaux. Le siège situé en face du Stade général Mathieu KEREKOU est joignable au (00229) 97 30 84 84.

