La coopération dans le domaine spatial entre Moscou et Washington se poursuit, en dépit de leurs multiples désaccords sur plusieurs plans notamment diplomatique. En effet, Anna Kikina, une cosmonaute russe s’est envolée dans l’espace, à bord d’une fusée de la compagnie privée américaine SpaceX, pour se diriger vers la station spatiale internationale (ISS). Selon les informations de plusieurs médias, le vol a eu lieu hier mercredi 05 octobre 2022. Lors du décollage dans l’Etat de Floride, le directeur des vols habités pour l’agence spatiale russe Roscosmos, Sergueï Krikaliov, était présent sur les lieux et a fait part de sa satisfaction.

« Une nouvelle phase de coopération »

Durant une conférence de presse qui a suivi le décollage de la fusée, il a salué ces vols conjoints en tant qu’« une nouvelle phase de coopération ». Notons que ce voyage intervient deux semaines après qu’un Américain a volé à bord d’une fusée russe Soyouz, pour l’ISS. Le décollage avait eu lieu depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan. Pour rappel, la coopération entre les Etats-Unis et la Russie intervient dans un contexte de guerre en Europe opposant Moscou à Kiev, sur le sol ukrainien. Plusieurs pays européens ainsi que les USA accordent leur soutien à l’Ukraine notamment sur le plan militaire. Cette aide avait suscité la réaction de la Russie.

Alors que l'administration du président américain Joe Biden a annoncé le mardi 04 octobre, un nouveau programme d'aide militaire de 625 millions de dollars pour l'Ukraine, des diplomates russes ont réagi. Il y a d'abord le chef de la représentation diplomatique russe aux Etats-Unis qui a fait savoir que cette nouvelle annonce est perçue comme « une menace immédiate pour les intérêts stratégiques » de la Russie. A la suite d'Anatoly Antonov, le chef de la délégation russe à la Commission du désarmement de l'ONU, a parlé d'un risque d'affrontement entre son pays et l'Occident. « La fourniture de produits militaires par les États-Unis et leurs alliés entraîne non seulement des effusions de sang prolongées et de nouvelles victimes, mais augmente également le danger d'un affrontement militaire direct entre la Russie et les pays occidentaux », a déclaré Konstantin Vorontsov.