La Corée du Nord n'est visiblement pas une puissance économique mondiale, mais elle apparait comme un pays qui a des atouts militaires surtout à cause du nucléaire. Le gouvernement fait régulièrement des tests de missiles, des exercices militaires pour prouver sa puissance au reste du monde dans ce domaine. Entre le 06 et le 8 octobre 2022, le pays a organisé des exercices militaires aériens, impliquant 150 avions de combat "volant simultanément pour la première fois de "notre" histoire" . Un exercice qui répondait manifestement à ceux entrepris par le Japon, la Corée du Sud et les Etats-Unis récemment. Pyongyang considère, ces manœuvres étrangères comme une répétition pour une invasion.

Des avions dupliqués avec le logiciel Photoshop?

Les récents exercices militaires aériens de la Corée du Nord ont donné lieu à une polémique. En effet, des occidentaux suggèrent que les avions utilisés lors de ces manœuvres ont été dupliqués avec le logiciel Photoshop, dans le but de rendre l'exercice plus spectaculaire qu'il ne l'était. Des experts allemands ont examiné les images à l'œil nu et les ont passées dans un logiciel conçu pour détecter les clones, puis ont encerclé les avions qui, selon eux, ont été copiés et collés dans la même couleur, pour mettre en évidence ce qu'ils pensent être une manipulation. Thorsten Beck, un expert en analyse de photos à l'institut de recherche HEADT Center de Berlin a déclaré que les images semblent avoir été modifiées numériquement, avec des avions individuels ou des formations entières d'avions copiés et collés pour donner l'impression que l'affichage était beaucoup plus grand que c'était, en réalité.

Pas d'accusations définitives

«Je pense que l'hypothèse selon laquelle, dans un certain nombre d'images, des éléments ont été clonés est correcte. Celui qui a créé ou manipulé ces images maîtrisait certainement Photoshop. Cela n'a pas l'air amateur, mais la composition, le but et la nature de la manipulation parlent un langage différent... Ils semblent en quelque sorte trop beaux pour être vrais et cela crée un effet amusant sur certaines images." a déclaré l'expert allemand. Il admet cependant qu'on ne peut pas avec certitude accuser les nord-coréens de manipuler les images car les photos sont de résolution relativement faible. Il y a aussi un manque d'angles alternatifs à comparer et les métadonnées qui accompagnent généralement les fichiers de photos numériques ont été supprimées, limitant les types d'analyse qui peuvent être faits. De plus, l'analyse des formations militaires pour la duplication est difficile car leur nature délibérément symétrique signifie que les logiciels photo peuvent être amenés à les identifier comme des clones, alors qu'en fait ils se ressemblent.