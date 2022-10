Le Cameroun et le Nigeria ont marqué leur présence à une rencontre des partenaires de l'initiative Côte d’Ivoire-Ghana pour le cacao (CIGCI), en vue d'entamer le processus de leur adhésion à cette association. Cette réunion s'est tenue le mercredi 12 octobre dernier à Abidjan. En effet, par le biais de cette association mise en place depuis quelques années par le président ivoirien Alassane Ouattara et son homologue du Ghana, Nana Akufo-Addo, les deux pays associés arrivaient à couvrir 60% du cacao exploité sur le plan mondial.

Le Nigeria représente le quatrième producteur mondial du cacao. Quant au Cameroun, il est le sixième producteur du cacao dans le monde. Leur adhésion à ce groupe des grands producteurs du cacao mondial permettra à ce réseau de produire jusqu'à 75% du cacao mondial, car, la somme de la production du Cameroun avec celle du Nigeria dans la filière cacao représente environ 15% de la production mondiale.



« Cela nous permettra d’avoir plus de marge de manœuvre dans les discussions avec l’industrie pour imposer un prix décent à nos producteurs de cacao », a expliqué le directeur général du Conseil du Café-Cacao (CCC), Yves Brahima Koné. Une opportunité qui favorisera une amélioration des revenus des planteurs de cacao de chaque pays membre. « Pour nous, l’important, c’est de travailler ensemble pour pouvoir créer un cadre beaucoup plus renforcé et créer un bon bloc », a ajouté le secrétaire exécutif de l'Initiative, Alex Assanvo.