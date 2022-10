Dans son livre intitulé : « Les ambassades de la Françafrique : l'héritage colonial de la diplomatie française », le journaliste français Michaël Pauron a fait le procès de la diplomatie française en Afrique. L’homme des médias a décrit cette relation entre le continent africain et la France comme « un logiciel diplomatique dépassé ». Pour lui, il a est absolument nécessaire de changer de fusils d’épaule sur le plan diplomatique avec l’Afrique. Lors d’une interview accordée à Rfi sur le livre, il s’est également prononcé sur le sentiment antifrançais qui a émergé au Sahel en général et au Burkina au cours de ces dernières semaines avec le coup d’état.

"Un logiciel dépassé"

A cet effet, il indique que c’est une série d’événements qui ont abouti à ce résultat. Il pointe un doigt contre la politique de la France en Afrique. « Je pense que c'est une accumulation de choses. Disons que si l'arrogance et le comportement des diplomates français en Afrique n'arrangent rien à la situation, soyons clairs, le fond du problème, c'est d'abord la politique plus générale de la France en Afrique, qui a, elle aussi, un logiciel dépassé et qui doit en changer », a-t-il décrit.

Le parcours pour le visas...

Il a également saisi cette occasion pour dénoncer le parcours que doit traverser les demandeurs de visas au sein de l’appareil diplomatique français. Il n’a pas manqué de mettre l’accent sur le désarroi des usagers des représentations diplomatiques à chaque fois que leur procédure se heurte à un échec. « Beaucoup de plaintes sont recensées sur les coûts, puisque ces entreprises facturent leurs services, et cette facturation est allée directement peser sur la bourse des Africains. », a noté l’auteur du livre « Les ambassades de la Françafrique: l'héritage colonial de la diplomatie française».