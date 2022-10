La France vient à la rescousse de l'Allemagne en manque de gaz. Elle a décidé de fournir à son voisin du gaz afin d'éviter un recours à la Russie. La livraison a démarré ce jeudi par le biais de leur interconnexion frontalière. La France et l'Allemagne se sont mis d'accord pour juguler la crise du gaz en Europe. La guerre Russo-ukrainienne a créé un déficit de ce produit du fait des sanctions infligées à la Russie. Il y a quelques mois l'Allemagne se trouvant dos au mur était réticente sur ces sanctions de l'Union Européenne car une partie de la population en l'occurrence Schwedt a rejeté l’embargo imposé par l'organisation.

Cette ville située à l'Est survit grâce à l’or noir fourni par la Russie. Le président français Emmanuel Macron a réussi un accord avec les autorités allemandes pour faire face à ce déficit en gaz. Selon un communiqué de GRTgaz, l'entreprise de transport de gaz, la France a déjà 31 gigawattheures en 24 heures par l'interconnexion d'Obergailbach. Le Directeur Général de l'entreprise Thierry Trouvé a expliqué à la presse que cette quantité annoncée est «liée aux conditions de fonctionnement du réseau, qui fait l'objet de travaux actuellement».

À terme, la capacité devra atteindre un maximum de 100 GWh livrés par jour. «Nous sommes raisonnablement optimistes sur notre capacité à la fois à servir la demande, à soutenir la production d'électricité et à jouer la solidarité européenne», a-t-il expliqué. L'accord de solidarité entre la France et l'Allemagne est le premier dans l'histoire de ces deux pays. Cet accord est conclu afin de se soutenir mutuellement et permettre aux deux pays de faire face à la baisse des importations du gaz russe. Le prix de cession du gaz est revu et fixé sur un minimum de 1,53 euro par MWh par jour.