Le footballeur international Gérard Piqué fait face actuellement à une terrible épreuve et pas des moindres. En effet, alors qu’il venait de lancer les travaux de construction d’un hôtel de luxe sur l’un de ses terrains à Malaga, une incroyable découverte a été faite. En effet, une nécropole musulmane siège justement à cet endroit et vient remettre en cause l’investissement du joueur. C’est une surprise à la fois glaçante et malheureuse puisqu’il ne s’y attendait pas.

Selon les médias locaux, suite à ce fait macabre, le projet de l’ancien mari de la chanteuse Shakira a dû connaitre un arrêt afin que la lumière soit faite sur cette découverte. Il faut préciser que la nécropole musulmane en question compte à elle plus de 250 tombes toutes datant du XVe siècle et la majorité ne contient aucun cadavre. En dehors du fait qu’il s’agit d’une surprise effroyable, il s’agit quand même d’une découverte historique et ce lieu pourrait être exploité autrement.

Espérer un dénouement heureux

Tout n’est donc peut-être pas perdu et le footballeur devra donc prendre du recul et examiner son projet sous un angle et en tirer d’autres profits. En tout cas, pour un terrain censé abriter un hôtel de luxe, un simple rappel qu’il s’agit d’un ancien cimetière donne des frissons et il est plus que nécessaire pour Gérard Piqué de prendre une décision mûrement réfléchie. Espérons que cette situation va connaître un dénouement heureux afin que tout son investissement aussi important soit-il ne tombe pas à l’eau.