Au Ghana, les médias rapportent un fait plutôt inhabituel qui s’est produit. Il s’agit d’un Chinois qui a tenté de tuer un de ses employés. Selon les informations rapportées par les médias, le Chinois serait le responsable de la société chinoise chargée de la construction des édifices à proximité des appartements de la marine ghanéenne à Kweikuma. Il s’agit d’une société connue sous le nom de Paulichenda Engineering.

La victime appelée Isaac Boateng avait été désigné par ses pairs pour parler en leur nom face à l’employeur qui leur doit leur salaire. Selon les confidences qui ont été faites par un collègue de la victime, l’agression s’est produite lors d’une rencontre avec les employés. «Nous avons travaillé tout le mois et nos salaires n'avaient pas été payés, nous avons donc eu une réunion et un de nos collègues est allé voir le patron chinois pour savoir ce qui n'allait pas avec les salaires parce que nous avons des familles et nous devons aussi certaines personnes. » ont-ils raconté.

Entre la vie et la mort

« Dans le feu de l'action, le patron chinois a sorti un coup de couteau et a tranché la gorge de notre collègue. Il a subi des blessures profondes, des traces de sang étaient visibles partout », ont-ils déclaré à la maison de presse. Notons que pour l’heure, l’employé ghanéen est actuellement entre la vie et la mort à l'hôpital régional d'Effiankwanta. Notons que ce n’est pas la première fois qu’un Chinois est embarqué dans une affaire pareille au Ghana.