Il est désormais possible pour les utilisateurs de l’application de messagerie WhatsApp de quitter en toute discrétion un groupe. Cette nouvelle option a été dévoilée il y a quelques jours. On retient entre autres que seuls les administrateurs de groupes seront au courant du départ d’un membre de son forum. Il ne s’agit pas de la seule modification apportée à cette application de messagerie. Selon sa nouvelle mise à jour, il est entre autre possible de « créer un lien d’appel WhatsApp depuis l’onglet Appels ».

"Supprimer les messages pour tous"

Les administrateurs ont désormais la possibilité de « supprimer les messages pour tous. Tous les participants peuvent voir qui l’a supprimé ». Ces différentes options avaient déjà été annoncées il y a quelques mois. Au mois de juillet dernier, la plateforme Wabetainfo indiquait notamment il sera bientôt possible pour le usagers de cacher leur statut en ligne grâce à la prochaine mise à jour. Il s’agira pour les utilisateurs d’être en mesure de masquer leur statut de connexion.

Les captures écrans bientôt bloquées

En d’autres termes, cette fonctionnalité aura le mérite de permettre aux utilisateurs de se connecter sans que leurs contacts ne soient au courant. Cette nouveauté intervient après la possibilité de cacher le message indiquant "VU à". Toujours selon les prévisions de la plateforme Wabetainfo, de nouvelles restrictions ont été apportées à la possibilité de faire une capture d’écran sur l’application. En d’autres termes, les captures d’écran ne seront bientôt plus possibles dans les discussions éphémères. Bientôt, les utilisateurs seront en face de messages tels que : «Capture écran bloquée » ou «Enregistrement écran bloqué ».