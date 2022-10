Le chef de l’État burkinabè, le capitaine Ibrahim Traoré mène depuis quelques jours une série de consultations avec diverses personnalités en vue de mettre en place les futurs organes de la transition. Les assises nationales sont prévues du 14 au 15 octobre et elles déboucheront sur la désignation d'un président civil ou militaire qui va poursuivre le processus de transition jusqu'à bon terme. Une information livrée tout récemment par le média Africa Intelligence a mis la toile en ébullition. En effet, le média en ligne fait cas de conversations téléphoniques entre le nouvel homme fort du Pays des Hommes Intègres et le général Djibril Bassolé. Ce dernier est l'ancien tout-puissant ministre des Affaires étrangères de Blaise Compaoré.

Bassolé et l'ombre de Blaise Compaoré

Le premier général de brigade de l'histoire de la gendarmerie burkinabè a conduit la diplomatie burkinabè jusqu'en 2014, date de la chute de Compaoré. Par la suite, Bassolé fut condamné dans le dossier du putsch manqué de 2015 mené par le Général Dienderé. Placé en résidence surveillée, il avait bénéficié d'une autorisation de trois mois pour aller se faire soigner à l'étranger. Depuis lors, l'ex-chef de la diplomatie burkinabè n'a plus remis les pieds au pays. Dans les coulisses, il se murmure que l'homme de 64 ans est un interlocuteur de premier choix auprès de plusieurs chefs d’État de la sous région.

Bassolé est réputé pour avoir un carnet d'adresse bien fourni et cet atout lui a sans doute permis d'entrer en contact avec Ibrahim Traoré comme l'a révélé Africa Intelligence. Après la diffusion de cette information, de nombreux internautes burkinabè ont exprimé leurs mécontentements. Ils sont nombreux à désapprouver ce rapprochement même téléphonique entre le capitaine Traoré et l'un des Hommes les plus influents du régime Compaoré. Suite à sa condamnation dans le dossier du putsch manqué de 2015, Djibril Bassolé est très impopulaire au sein de l'opinion publique. Le capitaine Traoré marche donc actuellement sur des œufs et le peuple le tient visiblement à l’œil.