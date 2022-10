Les députés allemands ne voient pas d'un bon œil la montée en puissance de la Russie en Afrique. La CDU-CSU, les deux partis frères de la droite démocrate-chrétienne et conservatrice s'inquiètent de cet état de choses. Ils ont introduit une motion au parlement allemand, le Bundestag. Leur objectif: exiger du gouvernement fédéral une réaction face à cette influence grandissante de la Russie en Afrique. Ils remarquent que ce dernier n'a présenté aucune stratégie claire depuis lors pour réagir à cette problématique. La CDU-CSU craint que cette influence russe n'ait des conséquences sur l'alternance démocratique au pouvoir dans les pays africains et amenuisent les chances de réformes démocratiques sur le continent.

"Les trolls russes ont largement fait campagne sur Facebook contre l'intervention de l'Onu et contre l'armée allemande "

Ils parlent du soutien dont bénéficient, selon eux, des régimes autocratiques de part de la Russie. Ce qui a maintes égards à des "conséquences dramatiques pour la population civile locale". Pour Katja Lekert de la CDU-CSU, la Russie mène également une campagne de "désinformation très ciblée en Afrique afin de discréditer les partenaires occidentaux". Elle a donné l'exemple du Mali ou des "trolls russes ont largement fait campagne sur Facebook contre l'intervention de l'Onu et contre l'armée allemande. Elle n'a pas occulté le départ des forces françaises du pays ouest-africain à cause de "ces campagnes". Pour elle, contre tout ceci, le gouvernement allemand ne fait "pratiquement rien".

Le débat au Bundestag a été riche. Les députés de diverses tendances politiques ont réagi. Andrej Hunko, le porte-parole de Die Linke, un groupe parlementaire de gauche, a invité son pays et l'Europe au respect de la souveraineté des pays du continent africain. "Nous refusons aussi bien un colonialisme russe en Afrique qu'un colonialisme transatlantique ou un prétendu nouveau colonialisme allemand ou encore un colonialisme aux côtés de la France. L'Afrique doit enfin être prise au sérieux en tant que continent souverain avec des Etats souverains. Il doit y avoir une coopération d'égal à égal et non un retour à l'époque néocoloniale" a t-il déclaré.

"C'est ainsi que nous pourrons contrer l'influence de la Russie"

Karamba Diaby, un député allemand d'origine sénégalaise est lui en faveur d'un renforcement des organisations régionales comme l'Union africaine, qui de son point de vue, ont plus de responsabilité. "Il faut les renforcer, les intégrer dans notre projet. Pour la situation sur place et pour toute la région du Sahel, le poursuite de notre engagement est essentielle" a t-il déclaré. Pour lui, il n'est pas question de se retirer de l'Afrique, mais de "renforcer notre partenariat sur un pied d'égalité dans nos efforts pour l'avenir". "C'est ainsi que nous pourrons contrer l'influence de la Russie" a t-il assuré.