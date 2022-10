Dans la république fédérale du Nigéria, les inondations ont encore fait des victimes. La situation de cette année est plus dramatique que celles des années précédentes. Sur les 36 États de cette fédération, 33 ont été touchés par les inondations, d'après les informations fournies par le ministère des Affaires humanitaires du Nigeria dimanche dernier. Ce désastre naturel a emporté la vie à plus de 600 personnes. Le bilan actuel fait état de 603 morts. L'eau a envahi le cadre de vie de plus de 1,3 million de personnes. Face à la gravité de la situation, les autorités de ce pays de l'Afrique de l'ouest ne sont pas restées inactives.

Ceux qui se sont retrouvés sans abris dans cette circonstance ont été évacués. Dans la semaine écoulée, le président Buhari a offert 12 000 tonnes de céréales aux victimes des inondations. En effet, cette année au Nigeria, la situation a empiré les difficultés auxquelles faisaient face les populations notamment les attaques terroristes, la pandémie du coronavirus et autres maladies de ces derniers temps. Les nigérians sont également exposés au manque de vivres car, au moins 340 000 hectares du territoire ont été envahis. La presse locale a notifié que ‹‹ le conflit armé a déjà menacé la production dans les régions du nord-ouest et du centre du Nigéria, qui produisent une grande partie de ce que le pays mange ››.

À en croire les autorités nigérianes, la gravité inhabituelle de l'inondation de cette année est due à la ‹‹ libération de l'excès d'eau du barrage de Lagdo au Cameroun voisin et à des précipitations inhabituelles ››. Dans la zone septentrionale de ce pays, plus de 3 millions de personnes se sont délocalisées à cause des inondations. D'après la ministre nigériane des affaires humanitaires, Sadiya Umar Farouq, il est possible que l'eau fasse encore des victimes dans cinq États du Nigéria jusqu'à la fin du mois de novembre. ‹‹ Nous appelons les gouvernements des États respectifs, les conseils des gouvernements locaux et les communautés à se préparer à de nouvelles inondations en évacuant les personnes vivant dans les plaines inondables vers les hauteurs ››, a-t-elle déclaré.