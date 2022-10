Il a suffi de quelques semaines de pluie pour que plusieurs quartiers de la capitale économique du Bénin et de ses communes environnantes soient envahis par les eaux pluviales. Plusieurs zones sont plongées dans un état déplorable. Cette fois-ci, les dégâts de la petite saison pluvieuse se font déjà énormément sentir un peu partout sur l'étendue du territoire communal plus précisément dans les quartiers du Grand Nokoué regroupant les communes de Cotonou, de Calavi, de Sèmè et de Porto-Novo. Un tour par exemple dans les quartiers de Finafa, Avotrou, de Sèdomin, Agla et le constat est net.

Les habitants de ces localités vivent le calvaire. Le niveau de la crue a été très excédent et met les populations victimes en souffrances. Ces dernières ont vu leurs maisons voire leurs chambres occupées par l'eau. Certains sont obligés de déménager, le temps que la période " rouge " passe avant de revenir. D'autres, dépourvus de moyens, sont obligés de subir. Ils sont contraints de dormir sur les tables après avoir vu certains de leurs biens détruits par l'eau. Pour se déplacer, ils font recours aux pirogues. Notons que cette situation expose les victimes à des maladies hydriques et le paludisme. Pourtant depuis des décennies, les autorités de la municipalité de Cotonou et celles même étatiques mènent des luttes contre les inondations et leurs effets pervers.

Malgré tous les efforts, ce phénomène continue de s'imposer. Chaque année, certaines populations sont victimes des affres de dame nature qui arrose la terre de ses gouttelettes d'eau. Rappelons que le gouvernement avait prévenu les riverains des cours et plans d'eau, de l'ampleur de la crue de cette année afin qu'ils prennent des dispositions. Malheureusement, la cherté et la morosité économique de l'heure ont obligé plus d'un à rester. Cependant, un geste des autorités politico-administratives soulagerait les peines de ces innocents citoyens.