A l’instar de la communauté internationale, le Bénin a célébré hier la Journée Internationale des droits des Filles (JIFi). A cette occasion, le Bénin fait un bref bilan de ces actions en faveur des filles. La journée internationale de la fille (JIFi) est à sa 10e édition. Vu l’objectif de cette journée de rappeler et de vulgariser les droits des filles sans oublier de mettre en lumière les défis auxquels elles sont confrontées au quotidien, la ministre des affaires sociales et de la microfinance Véronique Tognifodé a adressé un message aux béninois.

Un message dans lequel elle rappelle les efforts du gouvernement pour l’éducation, la formation, l’autonomisation et la promotion des droits des filles au Bénin. Afin de permettre aux filles de jouir d’une protection assurée et d’éclore leur potentiel, l’Etat béninois a pris de fermes résolutions ces dernières années. De la JIFi passée à celle de cette année, le Bénin a adopté la loi du 20 décembre 2021 portant dispositions spéciales de répression des infractions à raison des sexes des personnes et de protection de la femme en République du Bénin. Cette loi interdit toutes relations intimes entre enseignant et élèves. Ceci dans le but de maintenir longtemps les filles à l’école. Aussi, la loi modificative du 20 décembre 2021 relative à la santé sexuelle et de la reproduction en République du Bénin encadre l’avortement et protège les filles contre les conséquences de l’avortement clandestin et bien d’autres selon Véronique Tognifodé.

La ministre a d'ailleurs soutenu qu'avec l’appui de certains partenaires, le gouvernement béninois << déploie de gros investissements pour la scolarisation des filles leur maintien à l’école et offre une deuxième chance à celles déscolarisées afin d’assurer leur autonomisation professionnelle. En plus, des mesures d’exonération des frais de scolarisation des filles, le Gouvernement par le biais du Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance, déploie le projet de l’Autonomisation des Femmes et du Dividende Démographique (SWEDD) qui assure l’offre gratuite de kits scolaires à de milliers de filles issues des ménages pauvres depuis 3 ans, la formation et l’offre gratuites de kits d’installation à 5460 filles déscolarisées et l’insertion professionnelle de 1200 filles diplômées sans emplois sur le territoire national>> a t-elle déclaré.

En plus de tout ceci, une campagne dénommée Agbazatché est déployée dans les collèges et lycées dans le but de sensibiliser les filles sur les << comportements à risques et les thématiques de la vie courante>> a t-elle rassuré. Toutes ces mesures sont prises dans le but d’accompagner, protéger les filles et leur garantir un monde paisible et prospère. Ces efforts ne sont pas suffisants mais ils ne sont pas moindres.