L’actuel patron de la Maison-Blanche a profité d’une allocution qu’il a prononcée ce vendredi pour lancer un message à l’endroit du maître du Kremlin. On retiendra en substance de la déclaration de Joe Biden que «l’Amérique et ses alliés ne se laisseront pas intimider ». Pour le président démocrate, Vladimir Poutine ne pourra pas « effrayer » les pays de l’Otan. « L’Amérique et ses alliés sont tout à fait prêts à défendre chaque centimètre du territoire de l’OTAN », a-t-il notamment martelé au cours de son allocution.

Il s’est par la suite adressé spécialement à son homologue en regardant directement dans l’objectif de la caméra. « M. Poutine, comprenez bien ce que je dis : chaque centimètre. », a-t-il insisté. Ces mots du président américain interviennent après l’officialisation par l’homme fort de Moscou de l’annexion de quatre régions ukrainiennes à savoir : Kherson, Zaporijjia, Lougansk et Donetsk. « Moscou considérera toute possible attaque ukrainienne contre les territoires qui seront annexés à la fédération de Russie comme un acte d'agression à l'égard de la Russie » a indiqué le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Du soutien à l'Ukraine

De son côté, le président américain annonce que son pays continuera « à fournir des équipements militaires » au pays « pour qu’il puisse se défendre ». Il a notamment évoqué une nouvelle aide de 12 milliards de dollars à l’Ukraine votée vendredi au Congrès américain. Au cours de la semaine prochaine, les États-Unis feront selon le conseiller pour la sécurité nationale de Joe Biden, Jake Sullivan « une annonce la semaine prochaine d’une assistance sécuritaire immédiate » en faveur de l’Ukraine.