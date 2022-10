La dette publique des États-Unis a pour la première fois dépassé 31.000 milliards de dollars, selon les dernières informations du Trésor américain. Ainsi, la base de données du Trésor présente la somme de 31.123 milliards de dollars au 3 octobre, ce qui constitue un niveau de dette inédit. Selon le New York Times, ce record a été établi "à un moment inopportun, quand des taux d'intérêt historiquement bas sont remplacés par des taux plus élevés dans le contexte des efforts de la Réserve fédérale visant à combattre la hausse rapide de l'inflation". Ainsi, "les taux d'intérêt plus élevés augmentent le coût du service de la dette américaine à long terme", ajoute le média selon Tass