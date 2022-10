L’Allemagne a ouvertement accusé les États-Unis de tirer profit de la situation énergétique qui est en court actuellement dans le monde. En effet, à la faveur d’une interview qu’il a accordée au journal régional allemand NOZ traduite par NBC News, le ministre de l'Economie Robert Habeck a fustigé le prix trop élevé appliqué au gaz livré à son pays par les États-Unis. Il fait savoir que ces nouveaux prix entraînent beaucoup de problèmes. « Certains pays, y compris des pays amis, atteignent parfois des prix astronomiques [pour leur gaz]. Bien sûr, cela entraîne des problèmes dont nous devons parler », indique l’argentier allemand.

« Les États-Unis nous ont contactés lorsque les prix du pétrole ont grimpé en flèche, et les réserves nationales de pétrole en Europe ont été exploitées en conséquence. Je pense qu'une telle solidarité serait également bonne pour réduire les prix de l'essence », a poursuivi l’officiel russe au cours de l’interview qu’il a réalisée. Selon d’autres médias qui sont intéressés au sujet, la Maison-Blanche n’a pas réagi pour le moment à ces différentes accusations portées contre le pays.

Les obligations de l'UE selon le ministre Allemand

Les difficultés pour l’Allemagne ont débuté sur le plan énergétique suite à la réduction de façon considérable de la quantité du gaz russe initialement livrée. Le ministre de l'Economie Robert Habeck a également lancé un coup de gueule à l’endroit de l’Union Européenne qui devrait selon lui « mettre en commun son pouvoir de marché et orchestrer un comportement d'achat intelligent et synchronisé de la part des États de l'UE afin que les pays de l'UE ne surenchérissent pas et ne fassent pas grimper les prix du marché mondial ».