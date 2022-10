Le mardi 11 octobre dernier, la ministre de l'industrie et du commerce Shadiya Assouman a lancé officiellement les activités de la 3ème édition du "Mois du Consommons local". C'était à la place de l'Etoile rouge à Cotonou. Le thème choisi pour cet évènement est : "Consommons des produits locaux, un levier d'accroissement des investissements productifs, de développement et d'intégration régionale: Focus sur la promotion des produits issus de l'élevage et de la pêche". L'autorité a dans son intervention souligné à juste titre la place de choix consacrée aux produits issus de l'élevage et de la pêche.

De nouveaux emplois et des revenus pour les acteurs de l'écosystème

Elle a notamment évoqué le projet de construction du nouveau port de pêche de Cotonou. A l'en croire, il vise à encourager le consommons local. "Le projet de construction du nouveau port de pêche artisanal à Cotonou viendra mettre fin à notre dépendance de l’importation de produit de pêche » a déclaré Shadiya Assouman. Elle a par ailleurs ajouté que ce nouveau projet génèrera des emplois et des revenus pour les acteurs de cet écosystème. L'autorité n'a pas manqué de remercier le chef de l'Etat Patrice Talon pour les efforts qu'il déploie dans la lutte contre la cherté de la vie et sa vision anticipative déclinée sur le PAG 2021-2026 . Un PAG qui contient de vastes projets de résilience à travers la promotion des potentialités locales.

Démarrée depuis le 1er octobre 2022, cette 3ème édition du "Mois du Consommons local" est meublée de plusieurs activités étendues à tous les départements du pays. Notamment des expositions vente des produits locaux, des stands, des caravanes, des activités professionnelles (atelier pédagogique avec les étudiants de Sémè-City), des panels, un focus sur le sous-secteur de l’élevage,... Elle prendra fin le 25 octobre 2022.la Ministre invite à cette aventure qui va désormais entrer dans les habitudes à consommer tous les produits locaux.