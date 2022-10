C’est dans une ambiance électrique – entretenue par les étudiants- et une salle du Chant d’Oiseau devenue trop petite pour contenir militants, curieux et journalistes que l’ex député de la 7è législature a signé son adhésion au parti Les Démocrates. Six mois après son départ du parti Restaurer l’Espoir, il « porte enfin les souliers qui lui conviennent ». Il a mis enfin un terme aux supputations et aux pressions. Courtisé de toutes parts et annoncé comme un nouveau recru de la majorité présidentielle, c’est finalement chez Les Démocrates, parti de l’opposition, que l’ancien secrétaire général du parti de Candide Azannaî atterrit. Il n’y arrive pas seul.

Derrière lui, un grand contingent de jeunes partis du parti Restaurer l’Espoir et regroupés au sein du groupe « les amis de l’honorable Guy Mitokpè » et décidés à mener la lutte pour la démocratie. Au début de sa déclaration, le député Mitokpè a fait observer une minute de silence à l’endroit de tous les camarades de lutte et tous les compatriotes innocemment tombés pendant les années difficiles de 2019 et 2021. Il va ensuite expliquer les raisons de son départ du parti Restaurer l’Espoir il y a six mois. « J’ai pris la décision de partir. Face aux enjeux républicains et vu l’impératif des partis à évoluer dans un cadre beaucoup plus large et n’ayant pas pu convaincre le parti Restaurer l’Espoir à aller vers un ensemble plus élargi tout en gardant nos objectifs de lutte, je me suis vu dans l’obligation de rompre les amarres. J’ai donc rompu les amarres parce que j’ai jugé bon qu’il fallait aller vers un cadre plus large tout en gardant les objectifs de combat et de la lutte que nous menions . J’ai rompu les amarres parce que je crois que nous devons nous donner les moyens d’exister politiquement en impactant positivement les décisions qui seront prises les prochaines années et pour cela il faudra être là où les décisions politiques se prendront », a expliqué Guy Mitokpè. Une fois les raisons de son adhésion aux Démocrates expliquées, il parle des urgences du moment et les objectifs de la lutte qu’il mène. « Aujourd’hui notre objectif est d’empêcher qu’un seul courant, qu’un seul parti, qu’un seul groupe de personnes, qu’un seul homme puissent détenir tous les pouvoirs et nous imposer leur diktat d’une manière unilatérale », déclare l'ancien député de la 16è circonscription électorale.

Restaurer la démocratie

Il ajoute que son combat est basé sur la restauration des valeurs démocratiques. Ce combat doit l’amener à rester constant, à être proche du peuple, à chercher des solutions aux problèmes du peuple et à ne pas trahir les attentes des jeunes et des femmes. Et c’est pour continuer ce combat qu’il a choisi le parti Les Démocrates. Ce choix, il l’a fait pour rester conformes aux désirs de ces mandants. « Je vous rassure. Ce choix est un choix bien pensé. Ce choix est avant tout le choix femmes. C’est le choix des jeunes. C’est votre choix. Lorsque vous nous rencontrez dans les rues, vous n’avez pas manqué de nous exhorter à rejoindre le parti Les Démocrates. Voilà c’est fait », a-t-il clamé sous un tonnerre d’applaudissements avant d’inviter ses nouveaux camarades à « occuper le terrain ».

Cette déclaration d’adhésion est acceptée par le président Eric Houndeté qui soulève la main de son nouveau membre, président du parti a affirmé que Guy Mitokpè « porte enfin les souliers qui lui conviennent ». Il rappelle que son nouveau recru n’est pas pour autant un nouveau membre puisqu’il a été dans la réflexion qui a contribué à la construction d’une grande organisation politique qui fédère les forces de l’opposition. Et il affirme qu’avec l’arrivée de Guy Mitokpè, les Démocrates auront plus de force et de lieutenants valables pour combattre le combat contre le monolithisme politique au Bénin.