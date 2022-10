La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) a exposé les six activités à ne pas couvrir par les médias, pendant la précampagne des élections législatives du 08 janvier 2023, à travers un communiqué en date du 29 septembre 2022. Cette décision a été prise en vue de règlementer les activités des médias durant la période de précampagne qui s’étend du 30 septembre au 22 décembre 2022. Cependant, durant la même période, la HAAC invite les médias à privilégier les activités d'informations électorales des institutions et ministères intervenant dans l'organisation des élections législatives de janvier 2023.

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) interdit aux médias la diffusion de tout élément de campagne électorale précoce conformément aux dispositions de l'article 47 du code électoral de la République du Bénin. Il s'agit du compte rendu des activités réalisées à des fins de propagande au profit d'un parti politique ou d'un candidat, des activités au cours desquelles les organisateurs ou les invités , personnalités politiques ou non font des dons et libéralités ou des faveurs parrainant ou participant à des cérémonies, à des événements coutumiers, religieux, culturels, sportifs, et commerciaux. Les spots et encarts, publicitaires, politiques, relatifs aux élections, les images de banderoles appelant à soutenir ou dénigrant des partis politiques, ou des candidats, les appels à voter pour tel ou tel candidat ou parti politique, sont interdits. Les médias autant publics que privés doivent s'abstenir de diffuser des émissions, des films ou des discours, des interventions, des articles d'archives mettant en scène un parti politique ou un candidat.