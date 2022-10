Les élections législatives du dimanche 08 janvier 2023 préoccupent tout le peuple béninois. Pour éviter qu’il y ait encore la situation qui a eu lieu en 2019, les partis politiques et les organisations de la société civile par la voix du président du Front des organisations nationales contre la corruption (FONAC), Jean-Baptiste Elias ont, dans une déclaration finale lue à l’issue de la rencontre d’échanges qu’ils ont eu ce vendredi 28 octobre 2022 avec l’Agence nationale d’Identification des personnes (Anip), formulé quelques recommandations à l’endroit des institutions impliquées dans l’organisation des législatives de 2023.

Les partis politiques et les organisations de la société civile ont, dans cette déclaration finale, demandé à la Cena que dans le souci de la transparence et d’éviter des problèmes post-électoraux de bien vouloir proclamer les grandes tendances des élections du 08 janvier 2023 poste de vote par poste de vote. Quant à la Cour constitutionnelle, il est demandé, dans le souci de la transparence et dans la paix dans le pays, de publier les résultats poste de vote par poste de vote pour garantir la transparence et le traitement des résultats.

Le porte-parole des partis politiques et de la société civile présents à cette rencontre d’échanges avec l’Anip, Jean-Baptiste Elias a conseillé certaines personnes de s’abstenir de voter à plusieurs reprises pour garantir la paix dans le pays. A l’endroit du gouvernement, ils l’ont recommandé de prendre les dispositions légales en vue de corriger les difficultés et insuffisances de la loi évoquée lors de leurs travaux. Les Béninois en âge de voter, 18 ans et plus, qui sont sur la Liste électorale sont invités à accomplir leur devoir civique dans la paix, dans la transparence pour qu’au soir du 8 janvier 2023 le Bénin puisse montrer à la face du monde qu’on peut bel et bien organiser les élections sans bruit.