Dans le cadre des élections législatives du dimanche 08 janvier 2023, la Commission électorale nationale autonome (Cena) a entrepris une série de rencontres avec les parties prenantes. Ce lundi 03 octobre 2022, l’institution ayant en charge l’organisation de ces élections législatives a eu une séance d’échange avec les responsables des partis politiques tant de l’opposition que de la mouvance pour échanger autour du projet de calendrier électoral. Le président de la Cena, Sacca Lafia a, dans ses propos, affirmé que la démocratie est l’affaire de tous.

Pour l’ancien ministre de l’intérieur, la démocratie se doit être la plus participative possible. Il a précisé que la Cena tiendra compte autant que possible de leurs pertinentes observations et recommandations. Sacca Lafia a rassuré que l’institution qu’il préside va garantir l’application du code électoral dans «sa lettre et dans son esprit » afin que la Cena, nouvelle version, « soit la plus crédible, la plus transparente, la plus inclusive et la plus équitable possible ». Le Président Sacca Lafia a avoué aussi qu'ayant été eux aussi dans l’opposition, on leur a permis d’être candidat et ils y ont été aidés pour l'être. Il a donc laissé entendre que c’est de cette même façon que la Cena fera pour permettre à ceux qui veulent être candidats et dont les dossiers sont complets de participer à l'élection.