Après la Russie, les Pays-Bas ont développé ont déployé quatre robots terrestres armés ou véhicules terrestres sans pilote (UGV). Il devient ainsi le premier pays au sein de l’Otan à se doter de ce type d’armes dans ce contexte de guerre avec l’Ukraine. Ces sortes de tanks autonomes sont des UGV et de type Tracked Hybrid Modular Infantry System ont été fabriqués par la société de défense estonienne Milrem Robotics.

« Nous avons déployé quatre machines militarisées sans pilote dans le cadre d'une expérience opérationnelle », a confié au magazine Janes le lieutenant-colonel Sjoerd Mevissen, commandant du système robotique et autonome de l'armée royale néerlandaise. « À ma connaissance, nous n'avons jamais vu cela auparavant en Occident », a-t-il poursuivi. Selon d’autres précisions apportées sur le sujet, la société qui a mis sur pied ce type d’armes l’aurait expérimentée au cours de l'opération Barkhane.

Les caractéristiques...

On retiendra que cette arme est à la disposition de la moitié des pays membres de l’Otan. Selon les caractéristiques évoquées des robots terrestres armés ou véhicules terrestres sans pilote (UGV), ce type d’armes mesure seulement 2,40 m de long pour 2,15 m de large et 1,15 m de haut. Il pèse 1,6 tonne et est à même d’embarquer jusqu'à 1,2 tonne de charge utile. Son moteur hybride lui donne jusqu'à 10 h 30 d'autonomie et 1 h 30 en emploi du seul moteur électrique. Il peut atteindre les 20 km/h. La spécialité de l’arme est qu’en matière de volume sonore, elle passe en toute discrétion.